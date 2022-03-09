Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёные

Выяснилось, что в первые месяцы пандемии коронавируса люди запоминали больше снов, чем обычно. Причём эти сны не обязательно были связаны с ковидом.

Почему вообще человек начинает помнить больше снов во время пандемии? Эксперт отмечает, что, прежде всего, человечество пережило коллективную травму, а в подобные моменты сны тоже становятся более яркими, поэтому выше вероятность их запоминания.

Также во время пандемии COVID-19 увеличилось и число случаев нарушений сна. Эспи с коллегами обнаружил, что те, кто помнил больше снов, спали хуже. И в целом во время пандемии люди спят хуже, чем раньше.

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