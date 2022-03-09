Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёные

Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёныеОб этом пишет издание BBC Science Focus Magazine
Автор статьи отмечает, что в период пандемии людям стали сниться странные сны. Кроме того, они оказались более яркими, чем обычно, и начали сниться чаще. Люди отдыхали от стресса именно во снах.
Однако, по словам профессора Колина Эспи, вероятнее всего, люди просто стали запоминать больше снов, чем раньше. Это было доказано в ходе исследования, опубликованного в издании Nature and Science of Sleep. В нём Колин Эспи с коллегами изучал воспоминания людей о снах. Для этого специалисты опросили 19 355 человек, проживающих на четырёх континентах Земли.
Выяснилось, что в первые месяцы пандемии коронавируса люди запоминали больше снов, чем обычно. Причём эти сны не обязательно были связаны с ковидом.
Почему вообще человек начинает помнить больше снов во время пандемии? Эксперт отмечает, что, прежде всего, человечество пережило коллективную травму, а в подобные моменты сны тоже становятся более яркими, поэтому выше вероятность их запоминания.
Также во время пандемии COVID-19 увеличилось и число случаев нарушений сна. Эспи с коллегами обнаружил, что те, кто помнил больше снов, спали хуже. И в целом во время пандемии люди спят хуже, чем раньше.
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