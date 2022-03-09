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Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёные

Об этом пишет издание BBC Science Focus Magazine
На самом деле коронавирус довольно сильно повлиял на сны людей. Подробнее об этом рассказал профессор Оксфордского университета Колин Эспи.
Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёные

Автор статьи отмечает, что в период пандемии людям стали сниться странные сны. Кроме того, они оказались более яркими, чем обычно, и начали сниться чаще. Люди отдыхали от стресса именно во снах.

Однако, по словам профессора Колина Эспи, вероятнее всего, люди просто стали запоминать больше снов, чем раньше. Это было доказано в ходе исследования, опубликованного в издании Nature and Science of Sleep. В нём Колин Эспи с коллегами изучал воспоминания людей о снах. Для этого специалисты опросили 19 355 человек, проживающих на четырёх континентах Земли.

Изменились ли после начала пандемии COVID-19 сны людей: отвечают учёные

Выяснилось, что в первые месяцы пандемии коронавируса люди запоминали больше снов, чем обычно. Причём эти сны не обязательно были связаны с ковидом.

Почему вообще человек начинает помнить больше снов во время пандемии? Эксперт отмечает, что, прежде всего, человечество пережило коллективную травму, а в подобные моменты сны тоже становятся более яркими, поэтому выше вероятность их запоминания.

Также во время пандемии COVID-19 увеличилось и число случаев нарушений сна. Эспи с коллегами обнаружил, что те, кто помнил больше снов, спали хуже. И в целом во время пандемии люди спят хуже, чем раньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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