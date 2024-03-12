Изображения еды, созданные искусственным интеллектом, оказались аппетитнее реальных фотографий

В рамках исследования специалисты попросили 297 участников оценить реальные или созданные искусственным интеллектом изображения еды по шкале от «Совсем не аппетитно» до «Чрезвычайно аппетитно». На картинках были определённые натуральные, обработанные и ультрапереработанные продукты: от яблок и моркови до шоколадных молочных коктейлей и картофеля фри.

Когда людям говорили, как было создано каждое изображение — с помощью фотоаппарата или искусственного интеллекта — они, как правило, оценивали обе версии одинаково. Но если они не знали, какое изображение было сгенерировано, то версия, созданная ИИ, всегда оценивалась как значительно более аппетитная.

Также учёные обнаружили, что на изображениях, созданных ИИ, продукты питания становятся более «энергоёмкими». Например, искусственный интеллект может увеличить количество картофеля фри на картинке или добавить в десерт больше взбитых сливок. У людей при этом в процессе эволюции развилась склонность больше внимания уделять высокоэнергетической (высококалорийной) пище.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.