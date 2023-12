Изучена секретная техника проникновения в организм смертельных патогенов

Может помочь в лечении туберкулеза, малярии и других заболеваний

Ученые из Университета Индианы сделали новое открытие: они разгадали, как внутриклеточные патогены, вызывающие такие заболевания, как туберкулез и малярия. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что патогены используют скрытый арсенал, чтобы одолеть клетки.