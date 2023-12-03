Изучена секретная техника проникновения в организм смертельных патогенов

Ведущий автор Янь Ю объясняет, что эти патогены, как и изучаемый паразит Toxoplasma, при проникновении в организм обладают «пропульсивной силой», что позволяет им уклоняться от иммунной защиты организма. Это новое понимание открывает двери для инновационных подходов к лечению инфекций внутри клеток, потенциально меняя борьбу с печально известными сложными заболеваниями.

Исследователи изобретательно использовали «зомби»-паразитов и магнитный пинцет, чтобы продемонстрировать, что именно сила проникновения, а не секретные химические вещества, обеспечивает выживание патогена. Последствия этого открытия выходят за рамки Toxoplasma, поскольку эксперименты с дрожжами подтвердили наличие подобных механизмов у различных инфекционных агентов.

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