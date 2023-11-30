Изучено влияние автомобильных пробок на ваше сердце

Исследование показало, что такое повышение артериального давления может продолжаться до 24 часов, что потенциально может привести к серьезным сердечно-сосудистым проблемам. Исследование, проведенное на жителях Сиэтла, подчеркивает настоятельную необходимость устранения рисков для здоровья, связанных с загрязнением воздуха в результате дорожного движения.

Исследование подчеркивает важность поиска решений, направленных на снижение интенсивности движения и уменьшение зависимости от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, поскольку во время поездок без фильтра артериальное давление повышается более чем на 4,5 мм рт. ст. Чтобы снизить риск для здоровья, пассажирам рекомендуется принимать меры предосторожности, в том числе закрывать окна, использовать автомобильные фильтры и проводить меньше времени в пробках.

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