Изучены «потребляющие» холестерин микробы в вашем кишечнике

Предыдущие исследования связывали изменения микробиома кишечника с различными заболеваниями, включая диабет 2 типа и ожирение. Данное исследование было посвящено изучению того, как эти микробы могут влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Команда проанализировала данные более 1400 участников Фрамингемского исследования сердца, объединив генетическую информацию о бактериях кишечника с уровнем метаболитов (химических веществ, образующихся в процессе метаболизма). Они обнаружили особую бактерию под названием Oscillibacter, распространенную в кишечнике, которая, как оказалось, снижает уровень холестерина у людей с более высокой его концентрацией.

Дальнейшее исследование показало, как Oscillibacter потенциально расщепляет холестерин. Исследователи вырастили бактерию в лаборатории и определили специфические ферменты, ответственные за преобразование холестерина в побочные продукты, которые затем выводятся из организма. Исследование также выявило Eubacterium coprostanoligenes, еще один вид кишечных бактерий, который потенциально может работать с Oscillibacter для снижения уровня холестерина. Этот вывод свидетельствует о важности изучения взаимодействия различных микробных сообществ для влияния на здоровье.

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