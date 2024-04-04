Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 апреля 2024, 02:30
1 мин.

Изучены «потребляющие» холестерин микробы в вашем кишечнике

И их связь с сердцем
Новое исследование, проведенное учеными из Института Броуда, проливает свет на связь между бактериями кишечника и здоровьем сердца. Результаты исследования свидетельствуют о том, что определенные микробы, обитающие в кишечнике, могут способствовать снижению уровня холестерина, что потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Изучены «потребляющие» холестерин микробы в вашем кишечнике
© Ferra

Предыдущие исследования связывали изменения микробиома кишечника с различными заболеваниями, включая диабет 2 типа и ожирение. Данное исследование было посвящено изучению того, как эти микробы могут влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Команда проанализировала данные более 1400 участников Фрамингемского исследования сердца, объединив генетическую информацию о бактериях кишечника с уровнем метаболитов (химических веществ, образующихся в процессе метаболизма). Они обнаружили особую бактерию под названием Oscillibacter, распространенную в кишечнике, которая, как оказалось, снижает уровень холестерина у людей с более высокой его концентрацией.

Дальнейшее исследование показало, как Oscillibacter потенциально расщепляет холестерин. Исследователи вырастили бактерию в лаборатории и определили специфические ферменты, ответственные за преобразование холестерина в побочные продукты, которые затем выводятся из организма. Исследование также выявило Eubacterium coprostanoligenes, еще один вид кишечных бактерий, который потенциально может работать с Oscillibacter для снижения уровня холестерина. Этот вывод свидетельствует о важности изучения взаимодействия различных микробных сообществ для влияния на здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.