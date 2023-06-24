К 2050 году больше миллиарда человек будет страдать диабетом

Ожидается, что большинство случаев заболевания будет приходиться на диабет 2 типа, а основным фактором риска станет ожирение. В исследовании подчеркивается необходимость улучшения доступности здравоохранения и изменения окружающей среды для предотвращения растущей эпидемии диабета и управления ею

Напомним, что диабет, характеризующийся высоким уровнем сахара в крови, может привести к серьезным осложнениям, если не лечить его должным образом.

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