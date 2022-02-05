К чему может привести переизбыток витамина D

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К чему может привести переизбыток витамина DИ чего нельзя делать самостоятельно
Витамин D, который мы получаем с помощью Солнца и еды может быть вреден, когда он в избытке. Об этом заявила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Как объяснила Логина, лишнее количество витамина D в организме может привести к вымыванию кальция из ваших костей, что не очень то и хорошо, потому что таким образом они становятся более хрупкими. Именно поэтому специалист считает, что все витамины должны соответствовать своим нормам по содержанию в организме.
К тому же, иммунолог предупреждает, что ни в коем случае нельзя самостоятельно начинать принимать витамин D, нужно обязательно согласовать частоту курса и его продолжительность с компетентным врачом. Однако это не мешает вам употреблять рыбу, которая богата этим витамином, считает Логина. Если у вас на рыб нет аллергии, само собой.
Источник: URA.news