К чему может привести переизбыток витамина D

Как объяснила Логина, лишнее количество витамина D в организме может привести к вымыванию кальция из ваших костей, что не очень то и хорошо, потому что таким образом они становятся более хрупкими. Именно поэтому специалист считает, что все витамины должны соответствовать своим нормам по содержанию в организме.

К тому же, иммунолог предупреждает, что ни в коем случае нельзя самостоятельно начинать принимать витамин D, нужно обязательно согласовать частоту курса и его продолжительность с компетентным врачом. Однако это не мешает вам употреблять рыбу, которая богата этим витамином, считает Логина. Если у вас на рыб нет аллергии, само собой.