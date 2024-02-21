К чему приводит отказ от вакцинации: в начальной школе Флориды вспышка кори

Вспышка заболевания началась с подтвержденного случая у третьеклассника, который недавно не выезжал за границу. С тех пор было выявлено еще три случая, в результате чего общее число заболевших достигло четырех. Поскольку только 89,31% учеников школы Manatee Bay полностью привиты от кори, по оценкам чиновников здравоохранения, более 100 детей могут быть восприимчивы к высококонтагиозному вирусу. Это значительно ниже рекомендованного уровня охвата вакцинацией в 95%.

Корь — это серьезное заболевание, которое может привести к таким осложнениям, как пневмония, энцефалит и даже смерть. Несмотря на то, что риск заболевания в США в целом невелик, вспышки могут происходить в районах с низким уровнем вакцинации.

Представители здравоохранения призывают делать прививки для защиты от кори

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