К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавируса

Издание The Conversation опросило четырёх учёных рассказать об изменении их жизни во время пандемии. В том числе об одной из полезных привычек, которую они завели из-за изменившихся условий жизни.

Прогулки. Для Либби Ричардс, адъюнкт-профессора сестринского дела из Университета Пердью, они стали способом снятия стресса, улучшения эмоционального состояния. Благодаря этому удалось наладить сон, избавиться от головных болей, повысить концентрацию.