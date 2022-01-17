К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавируса

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:57
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К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавирусаРассказывают учёные
В материале издания The Conversation четверо исследователей делятся личным опытом. Они отмечают, какие полезные привычки они приобрели благодаря началу пандемии.
Издание The Conversation опросило четырёх учёных рассказать об изменении их жизни во время пандемии. В том числе об одной из полезных привычек, которую они завели из-за изменившихся условий жизни.
- Прогулки. Для Либби Ричардс, адъюнкт-профессора сестринского дела из Университета Пердью, они стали способом снятия стресса, улучшения эмоционального состояния. Благодаря этому удалось наладить сон, избавиться от головных болей, повысить концентрацию.
- Поднятие тяжестей как привычка. К такой привычке пришёл адъюнкт-профессор психологии из Университета штата Айова Элисон Филлипс. Первоначально целью такого занятия было снижение стресса и увеличение силы. В результате учёному удалось стать более подтянутым.
- Давать себе небольшие поблажки, но в меру. После того как Кэтрин Басбаум, клинический диетолог из Университета Вирджинии, начала работать из дома, ей стало тяжело контролировать ежедневное потребление шоколада. Вместо одной порции один раз в день она стала есть шоколад два-три раза а день. В итоге учёному удалось сократить употребление этого продукта до одной порции один раз в неделю.
- Очищение разума при помощи медитации. К такой привычке обратилась Джессика Бэйн Роберт, преподаватель из Университет Кларка. В итоге давление у неё снизилось, в целом она стала также спокойнее, улучшилась её способность к концентрации, память. При этом научные труды говорят о том, что даже 10 минут медитации в день может быть полезным для организма.
Источник: The Conversation