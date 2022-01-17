Фитнес и здоровье
Вчера в 23:57
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К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавируса

Рассказывают учёные
В материале издания The Conversation четверо исследователей делятся личным опытом. Они отмечают, какие полезные привычки они приобрели благодаря началу пандемии.
К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавируса

Издание The Conversation опросило четырёх учёных рассказать об изменении их жизни во время пандемии. В том числе об одной из полезных привычек, которую они завели из-за изменившихся условий жизни.

  1. Прогулки. Для Либби Ричардс, адъюнкт-профессора сестринского дела из Университета Пердью, они стали способом снятия стресса, улучшения эмоционального состояния. Благодаря этому удалось наладить сон, избавиться от головных болей, повысить концентрацию.
  1. Поднятие тяжестей как привычка. К такой привычке пришёл адъюнкт-профессор психологии из Университета штата Айова Элисон Филлипс. Первоначально целью такого занятия было снижение стресса и увеличение силы. В результате учёному удалось стать более подтянутым.
К каким четырём полезным привычкам подтолкнула людей пандемия коронавируса
  1. Давать себе небольшие поблажки, но в меру. После того как Кэтрин Басбаум, клинический диетолог из Университета Вирджинии, начала работать из дома, ей стало тяжело контролировать ежедневное потребление шоколада. Вместо одной порции один раз в день она стала есть шоколад два-три раза а день. В итоге учёному удалось сократить употребление этого продукта до одной порции один раз в неделю.
  1. Очищение разума при помощи медитации. К такой привычке обратилась Джессика Бэйн Роберт, преподаватель из Университет Кларка. В итоге давление у неё снизилось, в целом она стала также спокойнее, улучшилась её способность к концентрации, память. При этом научные труды говорят о том, что даже 10 минут медитации в день может быть полезным для организма.
Источник: The Conversation
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