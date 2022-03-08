К каким последствиям для организма приведёт полный отказ от бананов

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К каким последствиям для организма приведёт полный отказ от банановРассказывают учёные
По словам экспертов, полностью исключать бананы из рациона нежелательно. Дело в том, что это может привести к неприятным последствиям для здоровья. О них - в материале.
Научные исследования доказывают, что отказ от бананов может негативно повлиять на здоровье. О шести неприятных последствиях этого - ниже.
- Снизится иммунитет. Бананы содержат пребиотическую клетчатку. Исследование 2013 года, результаты которого опубликованы в издании Frontiersin Immunology, показало, что для поддержания иммунитета нужно есть продукты с такой клетчаткой. В ином же случае иммунная система будет ослабленной.
- Будет сложнее восстановиться после тренировок. Согласно данным исследования 2012 года (оно было опубликовано в PLOS One), бананы помогают уменьшить воспаления и увеличить уровень дофамина после занятий спортом. При этом действуют они эффективнее, чем специальные напитки с углеводами.
- Будет сильнее ощущаться голод. Исследование 2017 года, результаты которого опубликованы в Journal of Functional Foods, показало, что при употреблении муки из незрелых плодов бананов с устойчивым крахмалом до еды снижается потребление калорий во время приёма пищи на 14 процентов. Кроме того, бананы помогают снизить вес.
- Вы можете стать более восприимчивы к гриппу. По данным обзора исследований 2020 года (опубликован в издании PNAS), лектин, содержащийся в банане, оказывает противовирусный эффект и борется со многими вариантами гриппа.
- Риск гипертонии увеличится. Исследование 2005 года (его данные опубликованы в журнале Hypertension) показало, что содержащийся в больших количествах калий может снизить давление. А этого вещества много в бананах.
- Повысится вероятность инсульта. Обзор метаанализов 2013 года (опубликован в BMJ) продемонстрировали, что риск инсульта на 24 процента снизился у людей, которые ели больше калия, чем остальные.
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Источник: ИноСМИ