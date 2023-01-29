К каким проблемам с сердцем приводят заболевания зубов

Команда обнаружила значительную связь между пародонтитом и фиброзом - рубцеванием придатка левого предсердия сердца, которое может привести к нерегулярному сердцебиению, называемому фибрилляцией предсердий.

"Пародонтит связан с давним воспалением, а воспаление играет ключевую роль в прогрессировании фиброза предсердий и патогенезе фибрилляции предсердий", - сказал первый автор исследования Шунсуке Мияучи. "Мы предположили, что пародонтит усугубляет фиброз предсердий.".

У пациентов хирургическим путем были удалены придатки левого предсердия, и исследователи проанализировали ткань, чтобы установить корреляцию между выраженностью фиброза предсердий и тяжестью пародонтита. Они обнаружили, что чем сильнее пародонтит, тем сильнее фиброз, что позволяет предположить, что воспаление десен может усиливать воспаление и заболевания сердца.

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