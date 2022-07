Как алкоголь действует на здоровье вашего кишечника

Спойлер: отрицательно

Алкоголь действует негативно на все системы организма, в том числе и на пищеварительную. Каких последствий для кишечника можно ждать после бурной ночи с спиртным? Об этом — в материале Eat this, not that.