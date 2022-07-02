Как алкоголь действует на здоровье вашего кишечника

Алкоголь воздействует на весь желудочно-кишечный тракт. Он нарушает работу мышц, разделяющих пищевод и желудок, что может вызвать изжогу. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Gastroenterology, говорилось, что употребление алкоголя в раннем взрослом возрасте, вероятно, приводит к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Также можно получить травмы пищевода. Алкоголь повреждает нежную слизистую оболочку, что может увеличить риск развития рака пищевода.

Из-за регулярного употребления спиртного вы также можете заметить жгучую боль или чувство переполненности в верхней части живота. Это симптомы гастрита. Из-за злоупотребления алкоголем слизистая оболочка желудка становится раздражённой и воспалённой. Алкогольный гастрит чаще всего связан с употреблением крепких напитков, таких как виски, джин и водка.

Спиртные напитки также могут спровоцировать синдром раздражённого кишечника (СРК), запор или диарею, воспалительные заболевания, ухудшить кишечную микробиоту, способствовать дефициту витамину и минералов и снизить иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.