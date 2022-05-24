Как алкоголь влияет на ваше сердце: пять пунктов

Для женщин максимальной безопасной дозой алкоголя считается одна порция в сутки, для мужчин - две порции. При этом такая порция представляет собой 350 мл пива (если крепость составляет не более 5 %), 150 мл вина (если крепость не более 12 %) или 50 мл крепкого спиртного (крепость - 40 %). При чрезмерном же употреблении алкогольных напитков у человека могут начаться проблемы с сердцем.

Вот к каким последствиям для сердца приводит употребление больших доз алкоголя.

Повышение давления. Научные данные демонстрируют, что если выпить более трёх порций спиртного за один раз, то у вас повысится давление. Если же так делать регулярно, то в дальнейшем может легко развиться гипертония.