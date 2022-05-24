Как алкоголь влияет на ваше сердце: пять пунктов

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Как алкоголь влияет на ваше сердце: пять пунктовВсё это подтверждают научные исследования
Известно, что, например, красное вино полезно для сердечно-сосудистой системы. Но что происходит с сердцем, когда вы выпиваете спиртное?
Для женщин максимальной безопасной дозой алкоголя считается одна порция в сутки, для мужчин - две порции. При этом такая порция представляет собой 350 мл пива (если крепость составляет не более 5 %), 150 мл вина (если крепость не более 12 %) или 50 мл крепкого спиртного (крепость - 40 %). При чрезмерном же употреблении алкогольных напитков у человека могут начаться проблемы с сердцем.
Вот к каким последствиям для сердца приводит употребление больших доз алкоголя.
- Повышение давления. Научные данные демонстрируют, что если выпить более трёх порций спиртного за один раз, то у вас повысится давление. Если же так делать регулярно, то в дальнейшем может легко развиться гипертония.
- Появление кардиомиопатии. Это такое заболевание, при котором сердце с трудом перекачивает кровь к другим частям тела. Привести это может к сердечной недостаточности и другим серьёзным проблемам со здоровьем.
- Развитие сердечной аритмии. Ряд исследований показывает, что при употреблении одной-трёх порций алкоголя ежедневно повышается вероятность развития фибрилляции предсердий. Среди симптомов такого состояния - одышка, головокружение, усталость, боль в груди, учащённый пульс. В дальнейшем, если всё это не лечить, то возникнут осложнения.
- Сердечный приступ. Американская кардиологическая ассоциация подчёркивает, что при злоупотреблении алкоголем в организме увеличивается уровень триглицеридов. Если при этом ещё у человека много «плохого» холестерина и мало «хорошего», то это приведёт к накапливанию жира в артериях. Затем из-за этого может возникнуть инсульт или инфаркт.
- Польза для здоровья. Научные работы демонстрируют, что красное вино полезно для сердца. К примеру, в издании Circulation говорится, что при употреблении такого вина снижается вероятность смерти от сердечной недостаточности. Но важно помнить об умеренности.
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