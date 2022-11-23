Как алкоголь во время беременности изменяет структуру мозга ребенка

Употребление алкоголя во время беременности может подвергнуть плод группе заболеваний, называемых фетальными расстройствами алкогольного спектра. У детей, родившихся с расстройствами алкогольного спектра плода, могут развиться проблемы с обучением, поведением или задержки речи и языка.

Для исследования ученые проанализировали МРТ 24 плодов с пренатальным воздействием алкоголя. На момент проведения МРТ плоды находились на сроке от 22 до 36 недель беременности. Воздействие алкоголя было определено с помощью анонимного анкетирования матерей.

У плодов, подвергшихся воздействию алкоголя, общий балл созревания плода (fTMS) был значительно ниже, чем у сопоставимых по возрасту контрольных групп, а правая верхняя височная борозда (STS) была мельче. STS участвует в социальном познании, аудиовизуальной интеграции и восприятии языка.

"Мы обнаружили наибольшие изменения в височной области мозга и STS", - сказал доктор Касприан. "Мы знаем, что эта область, и в частности формирование STS, оказывает большое влияние на развитие языка в детстве". При этом изменения в мозге плодов наблюдались даже при низком уровне воздействия алкоголя.

"Семнадцать из 24 матерей употребляли алкоголь относительно редко, в среднем менее одного алкогольного напитка в неделю", - сказал один из авторов работы. "Тем не менее, мы смогли обнаружить значительные изменения у этих плодов на основе пренатальной МРТ".

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