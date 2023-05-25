Как анестезия может навредить вашей психике

Учёные Мелодия Уайт и К. Майкл Уайт после анализа данных начиная с самого первого случая сексуального насилия или сексуальных галлюцинаций во время и заканчивая февралём 2023 года обнаружили вот что. Оказалось, что подобных примеров - 87, и они описываются в 17 опубликованных статьях.

Обнаружилось также поразительное соответствие между местом проведения медицинской процедуры и тем, где пациенту виделся неуместный сексуальный контакт. К примеру, процедуры с грудью воспринимались как ласки груди, со ртом - как оральный секс и т.п.

Всё это может иметь серьёзные последствия как для пациентов, так и для врачей. Эмоциональные потрясения, которые пациент испытывает, когда переживает сексуальное насилие под наркозом, скорее всего, такие же сильные, как если бы они случились в реальности. В результате это может привести к серьёзной психологической травме.

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