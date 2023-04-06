Как антидепрессанты повышают пластичность мозга

Также было обнаружено, что флуоксетин улучшает обучение “пространственным паттернам”, особенно когда задача меняется на противоположную. Однако эти эффекты были ослаблены или отсутствовали у мышей с более низкой экспрессией определенного рецептора.

Исследование предполагает, что этот рецептор в первую очередь отвечает за повышение способности к обратному обучению, наблюдаемое при лечении флуоксетином. Результаты этого исследования могут открыть новые перспективы для лечения психиатрических заболеваний и проложить путь к созданию новых лекарств, направленных на пластичность мозга. Но, как и всегда, потребуется еще множество исследований, чтобы точно в этом убедиться.

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