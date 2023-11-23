Как авокадо поможет вам похудеть

Согласно результатам анализа Национального исследования здоровья и питания (2001–2012 гг.), люди, которые ели авокадо, имели меньшую массу тела и более тонкую талию, чем те, кто не употреблял этот фрукт. Ещё одно исследование показало, что, когда взрослые с избыточным весом съедали во время обеда половину авокадо, они спустя пять часов чувствовали не такой сильный голод, как раньше.

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