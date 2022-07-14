Как бактерии в вашем кишечнике могут стать опасными для всего организма

В статье, опубликованной в журнале Nature, эксперты из Йельского университета (США) вместе с Ноа Палмом, доцентом кафедры иммунобиологии этого вуза, описали, как кишечные бактерии со временем могут превращаться в опасные для здоровья.

Для проведения исследования специалисты вводили мышам один из видов потенциально опасных кишечных бактерий. Выяснилось, что эти бактерии в дальнейшем разделились на две группы: в первой микроорганизмы вели себя так же, как раньше, во второй же они приобрели мутации ДНК и стали жить в слизистой кишечника, в печени, в лимфатических узлах.