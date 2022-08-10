Как банановая кожура может сделать печенье полезнее

Не так давно учёные выяснили, что банановую кожуру можно использовать и для приготовления пищи. Например, её можно измельчать и создавать таким образом муку, богатую магнием, клетчаткой, антиоксидантами, калием. Кроме того, стало известно, что если заменить какую-то часть пшеничной муки на банановую при приготовлении хлеба и пирожных, то это сделает хлебобулочные изделия более вкусными и питательными. Но подобные эксперименты с печеньем широко не проводились.

Команда специалистов под руководством Файзана Ахмада в ходе недавнего эксперимента заменила часть пшеничной муки в сахарном печенье - мукой из кожуры банана.