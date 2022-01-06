Как баня помогает укреплять здоровье человека

Ясутака Като, доцент Онкологического центра Медицинской школы Университета Кэйо и специалист по изучению онкологических заболеваний, отмечает, что при посещении сауны или бани нужно придерживаться некоторых правил. В противном случае здоровью может быть нанесён вред.

Из положительных свойств таких заведений - восстановление мозга, избавление его от усталости. Также научные исследования утверждают, что посещение бани или сауны может уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, предотвратить депрессию.