Фитнес и здоровье
Вчера в 22:52
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Как баня помогает укреплять здоровье человека

Рассказывает специалист по исследованию раковых болезней
На самом деле баня и сауна способны благотворно влиять на здоровье человека. Подробнее об этом - в материале японского издания Diamond.
Как баня помогает укреплять здоровье человека

Ясутака Като, доцент Онкологического центра Медицинской школы Университета Кэйо и специалист по изучению онкологических заболеваний, отмечает, что при посещении сауны или бани нужно придерживаться некоторых правил. В противном случае здоровью может быть нанесён вред.

Из положительных свойств таких заведений - восстановление мозга, избавление его от усталости. Также научные исследования утверждают, что посещение бани или сауны может уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, предотвратить депрессию.

Как баня помогает укреплять здоровье человека

Правда, нужно также отметить, что уменьшение усталости мозга имеет временный эффект. Кроме того, лучший способ отдыха для мозга - это всё же сон. Между тем сауна может улучшить качество сна, как утверждает эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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