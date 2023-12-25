Как без проблем пережить праздники, если у вас синдром раздражённого кишечника

Людям с синдромом раздражённого кишечника в праздники может быть особенно нелегко. Дело в том, что жирная пища и алкоголь — факторы, которые часто провоцируют эту болезнь. Также ухудшить её симптомы может стресс.

Доктор Клэр Меррифилд, врач общей практики в Selph, объяснила, что поможет уменьшить проявление синдрома раздражённого кишечника в праздничный период.

Замените брюссельскую капусту на горошек. В брюссельской капусте много клетчатки, которая ферментируется бактериями в толстой кишке. Это приводит к выработке газа и к дискомфорту в животе.

Сократите потребление жира. Считается, что жир вызывает некоторые симптомы синдрома раздражённого кишечника.