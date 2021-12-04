Как бороться с недосыпом

Перевод советов сомнологов предоставила «Лента.ру». По словам специалистов, недостаток сна может привести к проблемам с вниманием и обучаемостью, с кратковременной памятью. Ещё недосып может стать фактором риска развития болезни Альцгеймера.

Эксперты рекомендуют перед сном откладывать от себя часы и телефон. Постоянно смотреть на циферблат и думать о том, что время уходит, — не стоит, это лишний стресс. Также сомнологи посоветовали не лежать в кровати долго, если не получается заснуть. Лучше встать и заняться чем-то спокойным.

Кроме того, нужно изменить манеру потребления кофе — пить его перед тем, как взяться за особенно важное дело. Также стоит почаще дышать свежим воздухом. Днём можно устраивать короткий сон от 5 до 30 минут.

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