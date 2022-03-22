Как будет выглядеть система в новых умных часах: в сеть утекли скриншоты

Отмечается, что в счётчике шагов новая иконка намекает на интеграцию с Fitbit. В сообщениях же показывается аватар пользователя, имя и время последнего контакта, а также пара последних сообщений.

Напомним, первыми часами с «чистой» Wear OS 3 могут стать Google Pixel Watch. Их запуск ожидается вместе со смартфоном Pixel 6a в конце мая.