Как будет выглядеть система в новых умных часах: в сеть утекли скриншоты

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Как будет выглядеть система в новых умных часах: в сеть утекли скриншотыОС от Google
Samsung отказалась от собственной ОС Tizen в пользу Google Wear OS 3 в часах Galaxy Watch4. Однако сама эта система находится в любопытном положении — мы ещё толком не видели её в «чистой» форме, ведь часы Galaxy используют версию со скинами One UI. Теперь в сеть утекли новые скриншоты первоначальной ОС.
В сеть опубликовали несколько скриншотов Wear OS 3, на которых видны незначительные изменения по сравнению с более ранними версиями. Эти изменения делают ОС более похожей на Android 12 по духу.
Отмечается, что в счётчике шагов новая иконка намекает на интеграцию с Fitbit. В сообщениях же показывается аватар пользователя, имя и время последнего контакта, а также пара последних сообщений.
Напомним, первыми часами с «чистой» Wear OS 3 могут стать Google Pixel Watch. Их запуск ожидается вместе со смартфоном Pixel 6a в конце мая.