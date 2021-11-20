Как будут выглядеть следующие умные часы Apple

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Как будут выглядеть следующие умные часы AppleПоявилось первое изображение
Совсем недавно Apple выпустила часы Watch Series 7, которые оказались очень похожи на своих предшественников. Чего же ждать от Watch Series 8? В сети опубликовали их первые рендеры.
Рендеры были сделаны LeaksApplePro на базе CAD и различных утёкших в сеть изображений. Если по ним судить, то Apple повторно использует старый дизайн в Watch Series 8. Единственное изменение прослеживается в решётке динамика.
До выпуска Watch Series 7 ходили слухи, что Apple сделает корпус часов более квадратным, в стиле iPhone 13. Тем не менее компания не оправдала ожиданий и, вероятно, будет придерживаться закруглённого дизайна ещё год.
Также, по информации инсайдеров, Apple снова может увеличить экран часов в следующем поколении. Кроме того, они, возможно, получат опцию измерения сахара в крови.
Источник: Gizmochina