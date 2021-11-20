Как будут выглядеть следующие умные часы Apple

До выпуска Watch Series 7 ходили слухи, что Apple сделает корпус часов более квадратным, в стиле iPhone 13. Тем не менее компания не оправдала ожиданий и, вероятно, будет придерживаться закруглённого дизайна ещё год.

Также, по информации инсайдеров, Apple снова может увеличить экран часов в следующем поколении. Кроме того, они, возможно, получат опцию измерения сахара в крови.