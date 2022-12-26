Как быстро избавиться от "мусора" в Telegram

Как быстро избавиться от "мусора" в TelegramВам нужно выполнить всего несколько шагов
Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда определённое приложение на смартфоне начинает занимать много места. Обычно такое случается при установке и использовании мессенджеров. Например, Telegram.
Фото: iXBT.com
Мессенджер Telegram сохраняет все медиафайлы, которые нам присылают, на телефон. И это может стать проблемой, если мы просматриваем часто какие-либо Telegram-каналы. Для решения этой проблемы нужно очистить кэш.
Делается это очень просто. Нужно зайти в само приложение, затем нажать на три полоски в левом верхнем углу, перейти в «Настройки», в «Данные и память» и в «Использование памяти». Далее вам нужно всего лишь выбрать «Очистить кэш Telegram». Подробнее - смотрите на изображениях ниже.
Кроме того, в пункте «Использование памяти» вы сможете настроить время, за которое медиафайлы будут удаляться с вашего смартфона автоматически (см. ниже). А в разделе «Данные и память» у вас будет возможность включить или отключить автозагрузку файлов.