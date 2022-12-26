Как быстро избавиться от "мусора" в Telegram

Мессенджер Telegram сохраняет все медиафайлы, которые нам присылают, на телефон. И это может стать проблемой, если мы просматриваем часто какие-либо Telegram-каналы. Для решения этой проблемы нужно очистить кэш.

Делается это очень просто. Нужно зайти в само приложение, затем нажать на три полоски в левом верхнем углу, перейти в «Настройки», в «Данные и память» и в «Использование памяти». Далее вам нужно всего лишь выбрать «Очистить кэш Telegram». Подробнее - смотрите на изображениях ниже.