Как быстро понять, что человек тонет, и спасти его

На самом деле даже опытные пловцы могут начать тонуть, отмечает доктор Джиллиан Шмитц, президент Американского колледжа врачей скорой помощи. Касается это случаев, когда на улице стоит плохая погода, когда вы замечаете сильное течение или когда в воде нужно оказать неотложную медицинскую помощь. К счастью, многие подобные ситуации можно предотвратить.

Но вот по каким признакам вы сможете определить, что другой человек тонет. Он будет плавать на месте или подпрыгивать, голова его будет запрокинута назад, а рот - открыт или же голова - в воде, рот - на уровне воды. Утопающий может пытаться перевернуться на спину, у него может возникнуть одышка или учащённое дыхание, волосы будут у него на глазах или на лбу, а глаза - либо пустые и стеклянные, либо закрытые.