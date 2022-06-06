Как быстро понять, что человек тонет, и спасти его

Как быстро понять, что человек тонет, и спасти егоОбъясняют врачи
На самом деле даже опытные пловцы могут начать тонуть, отмечает доктор Джиллиан Шмитц, президент Американского колледжа врачей скорой помощи. Касается это случаев, когда на улице стоит плохая погода, когда вы замечаете сильное течение или когда в воде нужно оказать неотложную медицинскую помощь. К счастью, многие подобные ситуации можно предотвратить.
Но вот по каким признакам вы сможете определить, что другой человек тонет. Он будет плавать на месте или подпрыгивать, голова его будет запрокинута назад, а рот - открыт или же голова - в воде, рот - на уровне воды. Утопающий может пытаться перевернуться на спину, у него может возникнуть одышка или учащённое дыхание, волосы будут у него на глазах или на лбу, а глаза - либо пустые и стеклянные, либо закрытые.
Если вы заметили у кого-то подобные признаки, то позовите на помощь спасателей или специальные службы. Также специалисты не советуют самостоятельно пытаться спасать человека, если вы этому не обучены. Дело в том, что тонущие люди могут начать паниковать и утащить вас за собой в воду. Лучше всего бросить ему какой-либо предмет, за который он может зацепиться, или просто вытянуть его на берег.
После этого запрокиньте человеку голову назад, поднимите его подбородок, проверьте дыхание. Если человек не дышит, то до приезда спасателей нужно, чтобы кто-то начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию.
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