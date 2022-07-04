Как быстро понять, достаточно ли воды вы пьёте

По словам врача Университетской больницы города Куопио Лауры Тииттанен, сложно дать универсальные рекомендации по поводу того, сколько воды в день нужно пить. Главное - не забывать употреблять воду и пищу. Кроме того, лучше отказаться от большого количества алкоголя и кофе, поскольку они выводят из организма жидкость.

При этом в жаркую погоду, как отмечает специалист, нужно пить не только простую воду, но и другие жидкости. Например, сок, минералку, спортивные напитки. В них содержатся сахар и соль, а это значит, что водно-солевой баланс в организме не будет нарушен.