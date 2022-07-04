Как быстро понять, достаточно ли воды вы пьёте

Как быстро понять, достаточно ли воды вы пьётеЕсть один простой метод
По словам врача Университетской больницы города Куопио Лауры Тииттанен, сложно дать универсальные рекомендации по поводу того, сколько воды в день нужно пить. Главное - не забывать употреблять воду и пищу. Кроме того, лучше отказаться от большого количества алкоголя и кофе, поскольку они выводят из организма жидкость.
При этом в жаркую погоду, как отмечает специалист, нужно пить не только простую воду, но и другие жидкости. Например, сок, минералку, спортивные напитки. В них содержатся сахар и соль, а это значит, что водно-солевой баланс в организме не будет нарушен.
Как же быстро понять, не слишком ли мало воды в день вы пьёте? Врач говорит, что для этого нужно обратить внимание на то, часто ли вы ходите в туалет. Если вы заметили, что мочеиспускание у вас стало редким (реже, чем обычно), а цвет мочи - более тёмным, то это может указывать на обезвоживание. Если вы за весь ни разу не сходили помочиться, то это тоже тревожный признак - нужно срочно обращаться к специалисту. Среди других симптомов обезвоживания - усталость и головная боль.
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