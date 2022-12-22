Как быть более продуктивным на работе в новом году: советы психолога

Определите проблему, возникающую в работе, а затем проведите мозговой штурм и сохраните хорошие идеи, которые у вас появятся. Также Лернер советует в течение дня записывать от руки или в виде голосовых сообщений заметки о том, где конкретно вы сталкиваетесь с препятствиями на работе.

Не забудьте о преобразовании рабочего пространства. Если вам тяжело концентрироваться на работе, то подумайте о белом шуме или о наушниках с шумоподавлением. Либо устраивайте небольшие перерывы, чтобы отвлечься и потом быстрее переключиться на работу.

Если вы заметили, что тяжело идёт большой проект, то может помочь его разбивка на мелкие части. Кроме того, вы можете пройти дополнительное обучение.

Если вы сталкиваетесь с потерей мотивации, интереса, низким уровнем энергии либо разочарованием, то подумайте о небольшой прогулке на свежем воздухе или о перекусе.

Для того чтобы было проще сосредоточиться на делах, можно устанавливать таймер на определённое время. Если вы любите листать соцсети - скачайте приложения, которые их будут блокировать.

По возможности общайтесь с коллегами. Постарайтесь включиться в рабочую культуру. При этом помните, что общение не всегда должно быть сосредоточено на конкретной рабочей задаче: иногда помогут почувствовать себя лучше и неформальные разговоры.

Узнайте время своего пика энергии. Это поможет лучше планировать дела при гибком графике работы.