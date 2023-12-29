Как быть хорошим родителем в наступающем году: восемь способов

Поставьте детям все рекомендованные прививки. Вакцины — лучший способ защитить себя, своих детей и других близких от гриппа, РСВ (респираторно-синцитиального вируса) и ковида. Также напомните ребёнку, что хорошая гигиена рук помогает предотвратить распространение микробов.

Следите за использованием ребёнком цифровых технологий. Составьте семейный план использования медиа и постарайтесь не допустить, чтобы игры превратились в нездоровую привычку. Кроме того, можно вместе с детьми посмотреть телешоу или поиграть в видеоигру, а затем обсудить происходящее.

Читайте вместе с детьми. Добавьте эту привычку в свой распорядок дня перед сном, если у вас дети младшего школьного возраста. С детьми старшего школьного возраста поделитесь любимыми книгами, читайте по очереди вслух либо слушайте вместе аудиокниги.

Выходите на улицу с ребёнком и вместе исследуйте мир. Это даст вам необходимый уровень физической активности, витамин D, отдых от экранов гаджетов, улучшит ночной сон.