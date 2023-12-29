Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
13:30, 29 декабря 2023
2 мин.

Как быть хорошим родителем в наступающем году: восемь способов

Постарайтесь их все попробовать

Педиатр назвал восемь способов стать хорошим хорошим родителем для вашего ребёнка. По словам педиатра доктора Стефа Ли, Новый год — прекрасное время для постановки новых целей. И вот что поможет улучшить отношения родителей и ребёнка.

Поставьте детям все рекомендованные прививки. Вакцины — лучший способ защитить себя, своих детей и других близких от гриппа, РСВ (респираторно-синцитиального вируса) и ковида. Также напомните ребёнку, что хорошая гигиена рук помогает предотвратить распространение микробов.

Следите за использованием ребёнком цифровых технологий. Составьте семейный план использования медиа и постарайтесь не допустить, чтобы игры превратились в нездоровую привычку. Кроме того, можно вместе с детьми посмотреть телешоу или поиграть в видеоигру, а затем обсудить происходящее.

Читайте вместе с детьми. Добавьте эту привычку в свой распорядок дня перед сном, если у вас дети младшего школьного возраста. С детьми старшего школьного возраста поделитесь любимыми книгами, читайте по очереди вслух либо слушайте вместе аудиокниги.

Выходите на улицу с ребёнком и вместе исследуйте мир. Это даст вам необходимый уровень физической активности, витамин D, отдых от экранов гаджетов, улучшит ночной сон.

Как быть хорошим родителем в наступающем году: восемь способов
© Goood Pet Collars

Проверьте автокресло. Дети могут вырасти из таких кресел быстрее, чем вам кажется.

Готовьте всей семьёй. Выбирайте время для этого и вовлекайте в процесс детей: пусть они выбирают рецепты блюд, покупают продукты в магазине и пр.

Запаситесь продуктами на экстренный случай. Из-за изменения климата всё чаще происходят метели, лесные пожары, ураганы и т.п. Спросите своих детей, что им нужно взять с собой в случае стихийного бедствия, и соберите всё необходимое.

Следите за своим психическим здоровьем. Вспомните, когда вы последний раз отдыхали и проходили обследование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров