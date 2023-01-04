Как частая проверка соцсетей изменяет мозг подростков

Как частая проверка соцсетей изменяет мозг подростковОтвет на этот вопрос нашли американские учёные
Многие родители беспокоятся по поводу влияния социальных сетей на своих детей, ведь современные подростки проводят онлайн очень много времени. Эксперты обнаружили, что эти переживания - не беспочвенны.
Фото: Giving Compass
В рамках нового исследования специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изучили, как частое посещение социальных сетей (Snapchat, Facebook*, Instagram*) влияет на мозг подростков в возрасте около 12 лет. Результаты этого исследования были опубликованы в JAMA Pediatrics.
На основе анализа данных фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) эксперты выяснили, что при регулярном обновлении социальных сетей может снизиться чувствительность мозга к социальным вознаграждениям и наказаниям. Другими словами, к вовлечённости других и к лайкам в интернет-пространстве.
Команда учёных для проведения трёхлетнего исследования отобрала 169 подростков, которые учили в 6-7 классах в трёх государственных средних школах в сельской местности Северной Каролины. Участникам нужно было сообщать, насколько часто они проверяли соцсети в день.
Те, кто проверял социальные сети более 15 раз в день, продемонстрировали изменения в развитии мозга в течение следующих трёх лет. Изменения были связаны с областями мозга, которые реагируют на социальные вознаграждения и оценивают значимость среды, в которой находится человек. Подростки, которые часто проверяют соцсети, в дальнейшем становятся сверхчувствительными к отзывам сверстников.
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