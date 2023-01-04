Как частая проверка соцсетей изменяет мозг подростков

Команда учёных для проведения трёхлетнего исследования отобрала 169 подростков, которые учили в 6-7 классах в трёх государственных средних школах в сельской местности Северной Каролины. Участникам нужно было сообщать, насколько часто они проверяли соцсети в день.

Те, кто проверял социальные сети более 15 раз в день, продемонстрировали изменения в развитии мозга в течение следующих трёх лет. Изменения были связаны с областями мозга, которые реагируют на социальные вознаграждения и оценивают значимость среды, в которой находится человек. Подростки, которые часто проверяют соцсети, в дальнейшем становятся сверхчувствительными к отзывам сверстников.

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