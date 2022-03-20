Как часто нужно делать перерывы в употреблении мяса

Однако и отказываться от мяса полностью нельзя, потому что в таком случае придется тщательно следить за своим рационом, а также потреблением нужного количества полезных веществ, которые мы в основном получаем из мяса, объясняет Филатова, среди них “белковые фракции, общий белок, железо в сыворотке”.

"Организм не может без белка — это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток”, – подытожила эксперт