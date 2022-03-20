Как часто нужно делать перерывы в употреблении мяса

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Как часто нужно делать перерывы в употреблении мясаИ стоит ли отказываться полностью
Многие люди ежедневно питаются мясом, однако гинеколог-эндокринолог доктор медицинских наук Ирина Филатова рекомендовала россиянам иногда отказываться от его употребления.
Она считает, что одного дня в неделю без мяса вполне хватит.
Иногда мясо нужно заменять. Мясо длительно переваривается, для этого нужно много энергии. Религии придумали посты не просто так. Это нормально для кишечника. Это полезно
Ирина Филатова
Эндокринолог
Однако и отказываться от мяса полностью нельзя, потому что в таком случае придется тщательно следить за своим рационом, а также потреблением нужного количества полезных веществ, которые мы в основном получаем из мяса, объясняет Филатова, среди них “белковые фракции, общий белок, железо в сыворотке”.
"Организм не может без белка — это наш строительный материал, и растительный белок не заменяет его. Надо смотреть за микроэлементами. Лучше кусок мяса съесть, чем шесть таблеток”, – подытожила эксперт