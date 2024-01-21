Как часто нужно мыть многоразовую бутылку, если вы в неё наливаете только воду

Мартин Бакнавадж, старший специалист по программе повышения безопасности пищевых продуктов в Университете штата Пенсильвания, объяснил, что если бутылка для воды не была помыта и если в ней есть влага, то в ней будут расти плесень и вредные бактерии. Это может привести к неприятным для здоровья последствиям.

По словам экспертов, многоразовую бутылку для воды нужно мыть регулярно. Но ежедневно или раз в несколько дней — это зависит уже от нескольких факторов. Если вы пользуетесь бутылкой каждый день, то разумно будет её мыть каждую неделю или раз в два дня, говорит Дональд Шаффнер, профессор пищевых наук в Университете Рутгерса. Однако если бутылка постоянно находится в сумочке или рюкзаке, то она, скорее всего, будет пачкаться быстрее. Также пластик может содержать больше бактерий и способен ещё впитывать запахи.