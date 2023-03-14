Как частота сердцебиения влияет на наше восприятие времени

Как частота сердцебиения влияет на наше восприятие времениУзнали учёные
Согласно результатам нового исследования, опубликованным в Current Biology, частота сердечных сокращений может исказить восприятие человеком времени. И вот как это происходит.
Фото: Very Well Health
Наверняка вы замечали, что в определённые моменты время будто летит со скоростью света, а иногда оно невыносимо тянется. Это означает, что мы часто искажённо воспринимаем время.
В ходе недавнего исследования эксперты провели два эксперимента. Первый заключался в том, что участникам представляли события либо во время сердцебиения (систолическая фаза сердечного цикла, когда сердце посылает сигналы в мозг), либо между ударами сердца (диастолическая фаза, когда сердце не посылает информацию в мозг). После этого эксперты оценили восприятие времени участниками: они должны были сказать, короче для них или длиннее были какие-то события по продолжительности.
Medical Xpress
Выяснилось, что во время диастолической фазы людям казалось, что время течёт медленнее. В период систолической фазы всё было наоборот: одно и то же событие воспринималось как более короткое.
Всё это означает, что восприятие времени постоянно зависит от внутренних физиологических состояний человека.
Во время второго эксперимента участники оценивали своё восприятие времени при взгляде на изображение лиц с различными эмоциями. И вновь время замедлялось в диастолу и ускорялось в систолу.
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