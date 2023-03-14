Как частота сердцебиения влияет на наше восприятие времени

Наверняка вы замечали, что в определённые моменты время будто летит со скоростью света, а иногда оно невыносимо тянется. Это означает, что мы часто искажённо воспринимаем время.

В ходе недавнего исследования эксперты провели два эксперимента. Первый заключался в том, что участникам представляли события либо во время сердцебиения (систолическая фаза сердечного цикла, когда сердце посылает сигналы в мозг), либо между ударами сердца (диастолическая фаза, когда сердце не посылает информацию в мозг). После этого эксперты оценили восприятие времени участниками: они должны были сказать, короче для них или длиннее были какие-то события по продолжительности.