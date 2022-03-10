Как чтение новостей влияет на психику человека

В статье Медицинской школы Северо-Западного университета (США) встречается термин «расстройство стресса». Это состояние включает в себя ряд различных симптомов. Известно, что новости могут действительно нанести вред человека с точки зрения интеллектуальной и психологической.

Уже в научных исследованиях XIX века отмечалось, что из-за чрезмерного чтения новостей у человека развивается неврастения, то есть нервное истощение. Обычно оно возникает вместе с головной болью и раздражительностью. То же самое утверждалось в 1920-х годах, когда было популярным радио, в 1950-х - когда получило широкое распространение телевидение. О том, что потребление новостного контента угрожает эмоциональной стабильности человека, заговорили и с появлением интернета.