Как чтение помогает нашей психике

Чтение является одним из способов, при помощи которого человек познаёт мир. По мнению психологов-эволюционистов, мозг людей предназначен для чтения так же, как для языка, распознавания лиц и т.п.

Причём во время чтения задействованы два вида процессов: и мыслительные, и эмоциональные. Это можно наблюдать на основе того, как дети учатся читать. Они сначала узнают какой-то объект (звук, слово, фонема и пр.), а потом понимают смысл текста.