Как чтение помогает нашей психике

Как чтение помогает нашей психикеДействительно ли оно исцеляет?
Человек представляет окружающий мир через искусство. По мнению Аристотеля, это и отличает людей от животных. Но как на людей воздействует чтение?
Фото: Sharp
Чтение является одним из способов, при помощи которого человек познаёт мир. По мнению психологов-эволюционистов, мозг людей предназначен для чтения так же, как для языка, распознавания лиц и т.п.
Причём во время чтения задействованы два вида процессов: и мыслительные, и эмоциональные. Это можно наблюдать на основе того, как дети учатся читать. Они сначала узнают какой-то объект (звук, слово, фонема и пр.), а потом понимают смысл текста.
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Также произведения искусства у человека пробуждают различные мысли и чувства.
Нейробиологи доказали, что книги - это действительно «зеркала души». Когда человек переживает событие, описанное в книге, то активируются те же области мозга, которые работают, если человек переживает его в реальности.
Кроме того, благодаря чтению мы как бы погружаемся в социальный мир, в котором ассоциируем себя с определёнными персонажами. Это помогает косвенным образом решать какие-либо проблемы, связанные с реальной жизнью.
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