Как COVID влияет на здоровье зубов и дёсен

«Основное, на что влияет коронавирус, — это микроциркуляция в дёснах. В связи с этим идёт массовый поток пациентов со стоматитами, такого раньше не было. Самое интересное, что лечение этих стоматитов занимает гораздо больше времени, чем у пациентов, которые не переболели COVID-19», — передаёт слова врача издание.

Специалист рассказал, что у пациентов, которые перенесли COVID-19, дёсны после операции по удалению зуба заживают дольше. Как правило, на это уходит 5–6 дней, но у переболевших этот период может затянуться до 10-14 дней.

Врач посоветовала всем перенёсшим COVID-19 внимательно относиться к гигиене ротовой полости.

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