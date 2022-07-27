Как действует на организм человека массаж

Согласно исследованию 2008 года, массаж позволяет быстрее восстановить мышцы после физической нагрузки. В ходе этого исследования выяснилось, что спустя четыре дня после массажа у человека восстанавливалось 60 процентов мышечной силы, а если он просто отдыхал, то 14 процентов. Также в мышцах, которые массировались, было меньше признаков воспаления и повреждённых волокон.

Специалисты из Университета Макмастера в Онтарио (Канада) узнали, что после спортивной тренировки массаж способствует выработке структур, которые отвечают за производство энергии, - митохондрий. Также число воспалительных белков в этом случае уменьшается.

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