Как действуют таблетки от коронавируса

Как действуют таблетки от коронавирусаВ частности - препарат молнупиравир
Над созданием препарата «Молнупиравир» работали компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck, Sharp and Dohme (MSD). Власти Великобритании уже заказали 480 000 курсов лекарства. Первые поставки ожидаются в ноябре.
Нужно сказать, что изначально разрабатывались эти таблетки для лечения гриппа. Назначают препарат пациентам, у которых наблюдается лёгкая и средняя степень тяжести COVID-19. Также таблетки могут принимать люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением. Может выписываться препарат и пожилым. Все эти варианты одобрило Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании
Каким образом действует этот препарат? Молнупиравир препятствует размножению вируса. Молекулы препарата поглощаются заражёнными вирусом клетками, которые в результате становятся дефектными и не могут больше размножаться.
Молнупиравир будет эффективен при любом варианте вируса, однако, как отмечает профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд, его нельзя принимать беременным. Всё из-за того, что он может навредить будущему ребёнку.
Клинические испытания показали, что молнупиравир снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых, входящих в группу риска и имеющих лёгкую или среднюю тяжесть COVID-19, на 50 процентов.
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