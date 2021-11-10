Как действуют таблетки от коронавируса

Каким образом действует этот препарат? Молнупиравир препятствует размножению вируса. Молекулы препарата поглощаются заражёнными вирусом клетками, которые в результате становятся дефектными и не могут больше размножаться.

Молнупиравир будет эффективен при любом варианте вируса, однако, как отмечает профессор фармацевтической медицины Королевского колледжа Лондона Пенни Уорд, его нельзя принимать беременным. Всё из-за того, что он может навредить будущему ребёнку.

Клинические испытания показали, что молнупиравир снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых, входящих в группу риска и имеющих лёгкую или среднюю тяжесть COVID-19, на 50 процентов.

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