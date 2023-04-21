Как деменция вызывает потерю памяти

Исследование показало, что накопление белка в астроцитах может вызвать потерю памяти, даже если нейроны и другие клетки в остальном здоровы. В образцах тканей умерших людей с болезнью Альцгеймера или фронтотемпоральной деменцией исследователи обнаружили накопление белка под названием TDP-43 в астроцитах гиппокампа - области мозга, играющей важную роль в развитии памяти.

В мышиных моделях накопление TDP-43 в астроцитах вызывало прогрессирующую потерю памяти, но не другие поведенческие изменения. Команда проанализировала экспрессию генов и обнаружила высокий уровень активности противовирусных генов, несмотря на отсутствие вируса в мозге. Астроциты вырабатывали чрезмерное количество иммунных мессенджеров, называемых хемокинами, которые могут активировать хемокиновые рецепторы CXCR3, обычно встречающиеся на проникающих иммунных клетках.

Команда обнаружила, что уровень рецепторов CXCR3 повышен в нейронах гиппокампа, и что чрезмерная активность рецепторов CXCR3 делает нейроны "гиперактивными".

Устранение CXCR3 у мышей с помощью генной инженерии смягчило когнитивные нарушения, вызванные астроцитарным накоплением TDP-43.

Они отметили, что ученые уже тестируют блокаторы CXCR3 для лечения артрита и других воспалительных заболеваний в клинических испытаниях. Эти препараты могут быть протестированы и потенциально использованы для лечения деменции.

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