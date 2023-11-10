Как депрессия меняет наш мозг: четыре способа

Как депрессия меняет наш мозг: четыре способаЭто доказывают научные исследования
У людей, страдающих депрессией, мозг работает не так, у здоровых. Эксперты рассказали, что конкретно меняется при этом.
Сокращение объёма частей мозга. Это может привести к проблемам с памятью. При депрессии могут произойти изменения в гиппокампе. Эта часть мозга нужна для формирования воспоминаний. Исследования показывают, что гиппокамп может уменьшаться в размере и быть менее активной областью у тех, кто давно борется с депрессивным расстройством.
Развитие воспаления. Существуют доказательства того, что депрессия приводит к развитию воспаления. Да и вообще люди с депрессией имеют более высокий уровень воспаления, чем те, у кого этой болезни нет. Одно из объяснений этого связано с тем, что стресс вызывает изменения в иммунной системе.
Изменения в префронтальной коре. Это приводит к трудностям с планированием, принятием решений, концентрацией. Также у людей нарушается способность управлять своими эмоциями, мыслями и действиями.
Снижение скорости обработки информации. Это тоже связано с нарушениями в префронтальной коре.
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