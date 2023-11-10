Как депрессия меняет наш мозг: четыре способа

Сокращение объёма частей мозга. Это может привести к проблемам с памятью. При депрессии могут произойти изменения в гиппокампе. Эта часть мозга нужна для формирования воспоминаний. Исследования показывают, что гиппокамп может уменьшаться в размере и быть менее активной областью у тех, кто давно борется с депрессивным расстройством.

Развитие воспаления. Существуют доказательства того, что депрессия приводит к развитию воспаления. Да и вообще люди с депрессией имеют более высокий уровень воспаления, чем те, у кого этой болезни нет. Одно из объяснений этого связано с тем, что стресс вызывает изменения в иммунной системе.