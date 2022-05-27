Как дневной сон улучшит вашу память

По словам доктора Сары Медник, дневной сон может быть таким же полезным для организма, как и полноценный ночной. Благодаря тому, что вы спите днём, у вас улучшается способность контролировать эмоции, вы становитесь более внимательными и избавляетесь от сонливости.

Также при сравнении людей, которые спали в дневные часы, с теми, кто отказывался этого сна, выяснилось, что у первых память была лучше. Вообще самое важное при этом - качество сна, добавляет специалист.