Как долго без вреда для здоровья можно носить одежду, не стирая её

На самом деле срок того, когда одежду можно бросать в стирку, зависит от образа жизни человека и от того, насколько сильно он потеет. Хотя в основном взгляды на гигиену определяются культурными и общественными аспектами.

Если не знать, как правильно стирать одежду, то последствия могут быть разные. Если стирать её слишком часто, то это приведёт к её быстрому износу, а если слишком редко - вы можете подхватить болезнь.

Существует ряд принципов, которые помогут вам решить, какую одежду можно носить снова и снова, а какую пора бросить в корзину с грязным бельём.