Как долго без вреда для здоровья можно носить одежду, не стирая её

Как долго без вреда для здоровья можно носить одежду, не стирая еёРассказали эксперты
Наверное, многие задаются вопросом: сколько раз можно надевать одежду перед тем, как отправить её в стирку? Всё зависит от образа жизни отдельного человека.
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На самом деле срок того, когда одежду можно бросать в стирку, зависит от образа жизни человека и от того, насколько сильно он потеет. Хотя в основном взгляды на гигиену определяются культурными и общественными аспектами.
Если не знать, как правильно стирать одежду, то последствия могут быть разные. Если стирать её слишком часто, то это приведёт к её быстрому износу, а если слишком редко - вы можете подхватить болезнь.
Существует ряд принципов, которые помогут вам решить, какую одежду можно носить снова и снова, а какую пора бросить в корзину с грязным бельём.
Engin Akyurt
По словам экспертов, есть несколько видов одежды, которые стирать нужно после каждой носки. Это носки, нательное бельё, колготки, спортивная одежда, легинсы. Кроме того, сюда же относится одежда с пятнами, запахом, следами пота, грязью.
Обувь стирать необходимо хотя бы раз в месяц. А если не всю обувь, то можно только стельки.
Многократно вы можете носить такую одежду, как джинсы, пижама, верхняя одежда, рубашки, брюки. Пальто, куртки и т.п. стирать следует не чаще раза в месяц. То же самое можно сказать о джинсах.
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