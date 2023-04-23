Как долго действует защита от кори после прививки

Доктор Коновалов также объяснил, что уровень антител у человека, привитого от кори, со временем снижается. Однако, если человек столкнется с инфекцией, он может переносить ее бессимптомно, что повысит его иммунный статус.

Он посоветовал тем, кто не уверен, были ли они привиты или подвержены риску, провести тест на наличие защитных антител против кори. Если уровень находится в серой зоне или отрицательный, рекомендуется дополнительная вакцинация или ревакцинация.

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