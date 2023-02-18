Как долго хранятся яйца и как определить, что они испортились

Яйца имеют срок годности от трёх до пяти недель при хранении в неповрежденной скорлупе и в холодильнике при температуре около нуля.

Перед тем, как купить яйца, откройте упаковку и проверьте, нет ли трещин в скорлупе. Даже если вы заметите микротрещину, не покупайте такой продукт. Другие визуальные признаки, указывающие на плохую партию, включают слизистую или порошкообразную поверхность.

Вы также можете проверить свежесть яйца, проверив его плавучесть. Если после (осторожного) опускания сырого яйца в миску с холодной водой вы видите, что оно всплывает, скорее всего, оно старое. Чтобы сохранить яйцо подольше, после покупки как можно скорее отнесите их домой и положите в холодильник. Не оставляйте продукт на два часа и более при комнатной температуре.