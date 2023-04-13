Как долго можно хранить вино после его открытия

В запечатанном виде вина могут храниться десятилетиями в специальном холодильнике. Но всё меняется, когда вино открывают.

Доктор Джон МакТавиш, винный эксперт и сомелье, отметил, что кислород - это враг вина. Чем дольше вино подвергается воздействию кислорода, тем оно быстрее теряет вкус и аромат, начинает портиться.

Вина с сахаром хранятся немного дольше остальных. К примеру, десертное вино не будет портиться неделю, портвейн - две-три недели. Игристое лучше пить всё сразу же, но хорошая пробка продлит срок его хранения до 1-2 дней. Белое вино с высоким уровнем кислотности храниться может до 5 дней, а обычное красное или белое - до 3 дней.