Как долго можно хранить вино после его открытия

Как долго можно хранить вино после его открытияВино тоже может портиться
На самом деле многие вина могут храниться десятилетиями. Но всё это - только при правильном хранении, говорит Натали Тапкен из Bluepoint Hospitality.
Фото: Shutterstock
В запечатанном виде вина могут храниться десятилетиями в специальном холодильнике. Но всё меняется, когда вино открывают.
Доктор Джон МакТавиш, винный эксперт и сомелье, отметил, что кислород - это враг вина. Чем дольше вино подвергается воздействию кислорода, тем оно быстрее теряет вкус и аромат, начинает портиться.
Вина с сахаром хранятся немного дольше остальных. К примеру, десертное вино не будет портиться неделю, портвейн - две-три недели. Игристое лучше пить всё сразу же, но хорошая пробка продлит срок его хранения до 1-2 дней. Белое вино с высоким уровнем кислотности храниться может до 5 дней, а обычное красное или белое - до 3 дней.
В идеале нужно постараться выпить всю бутылку вина в тот же день, в который вы её открыли. Среди признаков того, что вино испортилось, выделяют запах уксуса, коричневатый цвет или кислый/затхлый вкус. А если вино тихое, шипение или пузырьки в нём могут указывать на то, что оно испортилось.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.