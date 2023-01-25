Как долго на самом деле кожа восстанавливается после пребывания на солнце

Интересно, что повреждение ДНК происходит, даже если вы не загорали. То есть даже простая прогулка до остановки или развешивание белья на солнце могут вызвать повреждения.

Но как долго в итоге человек восстанавливается после таких повреждений? Чтобы восстановить хотя бы половину повреждений, клеткам нужно примерно 20-30 часов. Поэтому после солнечного ожога вам придётся ждать несколько дней.

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