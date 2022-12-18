Как долго новогодние салаты хранятся в холодильнике

Как долго новогодние салаты хранятся в холодильникеИ как быстро стоит их съедать
Терапевт и диетолог Маргарита Королева объяснила россиянам, как быстро нужно съедать салаты, чтобы избежать плачевных последствий для здоровья. Чтобы избежать отравления, она посоветовала употреблять такие блюда в день их приготовления. Ее слова цитирует “Москва 24”
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Если вы приготовили салат утром 31 декабря, а начали есть в конце 1 января, то к этому времени он уже может испортиться, предупредила врач. По словам врача, в салатах с мясом, колбасой, заправкой в виде йогурта или майонеза в этот момент уже может присутствовать бактериальная флора, которая может привести к пищевому отравлению.
В связи с этим Королева призвала готовить небольшие порции блюд для новогоднего стола. “Лучше потом снова приготовить что-то свежее и полезное”, - добавила врач и порекомендовала быть осторожнее с готовыми салатами, купленными в магазинах.
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