Как долго новогодние салаты хранятся в холодильнике

Если вы приготовили салат утром 31 декабря, а начали есть в конце 1 января, то к этому времени он уже может испортиться, предупредила врач. По словам врача, в салатах с мясом, колбасой, заправкой в виде йогурта или майонеза в этот момент уже может присутствовать бактериальная флора, которая может привести к пищевому отравлению.

В связи с этим Королева призвала готовить небольшие порции блюд для новогоднего стола. “Лучше потом снова приготовить что-то свежее и полезное”, - добавила врач и порекомендовала быть осторожнее с готовыми салатами, купленными в магазинах.

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