Как дыхательные упражнения помогают успокоиться и быстрее заснуть

Как дыхательные упражнения помогают успокоиться и быстрее заснутьОбъясняет учёный
Как отмечает Ян Робертсон, профессор психологии Тринити-колледжа в Дублине, глубокое дыхание - это самое эффективное лекарство при стрессе, причём оно не имеет побочных эффектов.
Дело в том, что глубокое дыхание способствует активации парасимпатической нервной системы, в результате чего человек успокаивается. Также оно позволяет замедлить работу сердца и снизить давление.
А ещё глубокое дыхание помогает справиться с болью. Объясняется такой эффект тем, что стресс и боль воздействуют на наш организм одинаково. В частности, увеличивают пульс, давление, ускоряют частоту дыхания, сокращают его глубину, заставляют мышцы напрягаться. А ещё в этом случае повышается количество гормонов стресса, в результате мозг находится постоянно в состоянии возбуждения.
Можно использовать упражнение «4-2-4» или «3-4-5». В первом случае необходимо медленно через нос вдохнуть на четыре счёта, затем задержать дыхание на два счёта и выдохнуть снова на четыре счёта. Во втором - всё то же самое, но нужно считать при выполнении упражнения до трёх, четырёх и пяти.
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