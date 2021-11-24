Как дыхательные упражнения помогают успокоиться и быстрее заснуть

А ещё глубокое дыхание помогает справиться с болью. Объясняется такой эффект тем, что стресс и боль воздействуют на наш организм одинаково. В частности, увеличивают пульс, давление, ускоряют частоту дыхания, сокращают его глубину, заставляют мышцы напрягаться. А ещё в этом случае повышается количество гормонов стресса, в результате мозг находится постоянно в состоянии возбуждения.

Можно использовать упражнение «4-2-4» или «3-4-5». В первом случае необходимо медленно через нос вдохнуть на четыре счёта, затем задержать дыхание на два счёта и выдохнуть снова на четыре счёта. Во втором - всё то же самое, но нужно считать при выполнении упражнения до трёх, четырёх и пяти.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.