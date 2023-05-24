Как дым от лесных пожаров вредит здоровью человека, даже если огонь находится за сотни километров от него

При воздействии дыма от лесных пожаров у человека может возникнуть раздражение в носу, в горле, а также воспаление. Если человек здоров, то его организм сможет справиться с этим всем самостоятельно. Но большую роль ещё играет и уровень воздействия.

Одна из проблем также заключается в том, что дым способен подавлять работу макрофагов настолько, что люди становятся восприимчивыми к респираторным инфекциям. Учёные обнаружили, что после сезона сильных пожаров наблюдалось увеличение случаев заболевания гриппом. Кроме того, исследования выявили рост заражения респираторными инфекциями тех, кто готовит пищу на открытом огне в домашних условиях.

Стресс, возникающий при воспалительной реакции, может также усугубить уже существующие проблемы со здоровьем. Древесный дым способен, например, повысить риск возникновения сердечного приступа.

Учёные полагают, что чем дольше дым от пожаров находится под воздействием УФ-лучей, тем больше свободных радикалов в итоге образуется. Но многое опять же сводится к дозировке. Если вы каждый день будете гулять в дыму от лесных пожаров, то, как показало одно исследование, у вас спустя год может значительно снизиться функция лёгких.

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