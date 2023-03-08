Как экономить на питании без вреда для организма: рассказал диетолог

Клинический диетолог и аспирант Щецинского университета Патриция Крыницкая рассказала, как можно сэкономить сегодня на еде и с чего нужно начать.

Прежде всего, нужно заранее планировать своё питание. К примеру, можно готовить себе еду с периодичностью раз в два дня. Это позволит быть уверенным, что продукты не испортятся и не будут потом выброшены.

Во время походов по магазинам лучше отдавать предпочтение сезонным продуктам. Они должны обладать большей пищевой ценностью и при этом низкой стоимостью.

Ещё лучше не идти в магазин голодным, чтобы не купить случайно лишние продукты. Также важно проверять срок годности продуктов.