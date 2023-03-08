Как экономить на питании без вреда для организма: рассказал диетолог

Как экономить на питании без вреда для организма: рассказал диетологЕсть несколько способов
Из-за высокой инфляции многим приходится всё больше следить за расходами. Цены на продукты при этом всё больше и больше растут. Что в этом случае нужно делать, чтобы хоть немного сэкономить?
Фото: Money to the Masses
Клинический диетолог и аспирант Щецинского университета Патриция Крыницкая рассказала, как можно сэкономить сегодня на еде и с чего нужно начать.
Прежде всего, нужно заранее планировать своё питание. К примеру, можно готовить себе еду с периодичностью раз в два дня. Это позволит быть уверенным, что продукты не испортятся и не будут потом выброшены.
Во время походов по магазинам лучше отдавать предпочтение сезонным продуктам. Они должны обладать большей пищевой ценностью и при этом низкой стоимостью.
Ещё лучше не идти в магазин голодным, чтобы не купить случайно лишние продукты. Также важно проверять срок годности продуктов.
Steve Buissinne
Обращайте внимание на рекламу и закупайтесь продуктами, у которых длительный срок годности и вместе с тем низкая цена.
Перед тем как пойти в магазин, посмотрите, что дома у вас уже есть. После этого подумайте, что бы вы хотели приготовить на ближайшую неделю, и составьте список необходимых для этого продуктов.
Ещё один способ продлить срок хранения блюда, если вы его не доели или если вы купили слишком много, - это заморозка. Так можно поступать с хлебом, некоторыми овощами, фруктами.
Кроме того, какие-то блюда вы можете приготовить самостоятельно. И выйдет это дешевле. Например, соус для спагетти.
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